Vincent Janssen réagit à sa sélection pour la Coupe du monde : "Un grand moment dans ma carrière"

L'attaquant de l'Antwerp sera bien du voyage au Qatar !

"Je suis particulièrement fier. C'est un grand moment dans ma carrière et j'ai vraiment hâte d'y être", a réagi Janssen (22 matchs, 8 buts et 4 assists cette saison).

"Nous, les joueurs, les entraîneurs et les fans, avons tous un rêve. C'est ce que nous recherchons, mais une fois au Qatar, nous verrons cela match par match. Ensuite, nous verrons jusqu'où nous irons", a déclaré l'attaquant en conférence de presse.

Comment Janssen aurait-il réagi si quelqu'un lui avait dit il y a six mois qu'il irait au Mondial ? "Alors j'aurais réservé mes billets", a plaisanté le Néerlandais. "Le football peut être fou. Pour ce premier appel en sélection (pour les matchs de Ligue des nations en juin dernier, ndlr), je ne m'attendais pas du tout à être là. Mais une fois que vous y êtes, vous tournez le bouton. J'ai su alors que la Coupe du monde était une possibilité et j'ai pu me montrer à Anvers et chez les Oranje."

Son compatriote et coach à l'Antwerp, Mark van Bommel, était heureux pour lui. "Vincent le mérite vraiment. Chaque joueur veut jouer pour son pays. C'est le maximum réalisable en dehors du football de club. J'en ai moi-même fait l'expérience à plusieurs reprises et un tel tournoi est toujours agréable. Même si cette édition d'hiver sera une expérience spéciale."