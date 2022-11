Marlon Fossey veut bien terminer cette première partie de saison contre l'Union : "Comme à chaque fois, l'atmosphère au stade sera dingue"

Ce dimanche après-midi (16h), le Standard de Liège affrontera l'Union Saint-Gilloise lors de la dix-septième journée de Jupiler Pro League.

Titulaire à Dender en milieu de semaine, Marlon Fossey compte six apparitions avec les Rouches dont trois titularisations. "J'essaie d'apprendre à chaque rencontre et je pense que le meilleur est encore à venir. Je joue avec William (Balikwisha) sur le côté droit et l'alchimie est bien présente. Jouer avec lui, c'est facile car c'est un joueur très technique qui conserve bien le ballon", a confié l'Américain en conférence de presse. "J'aime bien être offensif et jouer vers l'avant car j'étais attaquant à mes débuts. Quand j'ai l'opportunité d'aller vers l'avant, je la saisis. Mais je dois surtout me concentrer sur mes tâches défensives", a expliqué celui qui avait marqué un but contre Anderlecht.

Pour fêter son goal contre les Mauves, Fossey avait réalisé un impressionnant salto arrière. Il avait ressenti une petite douleur aux ischios par la suite. "Si je marque à nouveau, je ferai quelque chose de plus simple. Je n'ai pas trop réfléchi sur le moment, je ferai plus attention la prochaine fois", a expliqué le natif de Los Angeles.

Le latéral droit se réjouit de retrouver Sclessin une dernière fois avant le break. "Nous terminons par un gros match et à chaque fois, l’atmosphère au stade est dingue pour ce genre de rencontre. Nous voulons juste bien terminer cette première partie de saison avant de prendre un peu de repos et se préparer pour la seconde qui sera tout aussi rude", ajoute-t-il avant d'évoquer l'Union Saint-Gilloise. "Une très bonne équipe disciplinée qui travaille beaucoup. Nous devrons bien leur faire face", a conclu Fossey.