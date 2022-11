Mehdi Bayat: " Ils ont pissé sur le blason"

Mehdi Bayat a répondu aux questions des journalistes

Après être passé au micro d'Eleven Sports, Mehdi Bayat est également passé en zone mixte, samedi, après l'arrêt de la rencontre entre Charleroi et Malines.

Et l'administrateur-délégué du Sporting était désabusé. "Depuis 9 ans, on fait en sorte que le Sporting Charleroi devienne une vitrine pour la ville. Et on subit cette situation, pourquoi? Parce qu'une minorité de supporters a décidé de vouloir ma peau, mais qui suis-je contre le blason. Je mérite autant d'importance pour pisser sur le blason comme ils l'ont fait? Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pissé sur le blason. Les réalités, elles sont là. Le public de Charleroi ne mérite pas ça non plus ce soir."

Mais Mehdi Bayat était aussi particulièrement déçu pour le staff du Sporting. "On a volé la victoire de Defays et son staff, qui se sont battus pour cette victoire. Il était en train de préparer un plateau en or pour Felice et on lui a volé ça ce soir"