Karel Geraerts : "Magnifique de voir ce que Ronny Deila a fait au Standard"

L'Union a conclu sa première partie de saison par une victoire sur la pelouse du Standard de Liège (2-3).

Ce dimanche, l'Union Saint-Gilloise l'a emporté sur la pelouse du Standard de Liège (2-3). Cette victoire permet aux Unionistes de terminer cette première partie de saison à la deuxième place. "On peut être très fiers de cette victoire. Le Standard est une équipe en forme, qui a montré de bonnes choses récemment. C'est magnifique de voir ce que Ronny Deila a fait ici. Il a tout donné pour ramener l'ADN du Standard. Je suis très fier de notre prestation ce soir" se réjouit Karel Geraerts.

L'ancien joueur du RSCL avait analysé les victoires du Standard contre les équipes de haut de tableau. "Je suis très fier de notre présence dans les duels. On a analysé les matches de Bruges, l'Antwerp et Anderlecht ici. Ils ont tous perdu dans les duels, dans les deuxièmes ballons et dans l'agressivité. Aujourd'hui, mes joueurs ont répondu présent dans ce domaine, et cela me rend très heureux."

Buteur et solide défensivement, Christian Burgess a permis à son équipe de garder le cap, tout en permettant aux siens de reprendre les commandes, sur corner. "Chaque match, il fait des prestations comme aujourd'hui. Il est très important, avec et sans ballon, tout comme dans le leadership. Il nous offre également un but sur phase arrêtée, ce qui est une arme supplémentaire. Je suis vraiment fier et vraiment content de lui, comme je le suis avec toute l'équipe" conclut l'entraîneur de l'Union.