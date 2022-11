Les amicaux à quelques jours de la Coupe du Monde : Utile ou dangereux ?

La Belgique affrontera l'Egype ce vendredi, mais ne sera pas la seule nation. Ce mercredi, on va avoir droit à des matches assez... folkloriques.

À quelques jours de la Coupe du Monde, il faut se préparer et c'est bien normal. Cependant, lors de chaque édition, la question se pose : est-ce que ces matches amicaux sont utiles, et est-ce qu'ils peuvent être dangereux pour les joueurs.

Et bien, nous n'avons pas la réponse, merci d'avoir cliqué. Ce n'est pas suffisant ? Alors essayons de voir ce qui est le mieux pour les joueurs. On le sait, lors de certains matches amicaux d'avant tournoi, de grands joueurs se sont blessés. Il y a eu Djibrill Cissé et sa fracture tibia/péroné contre la Chine, ou encore Zinedine Zidane avant la Coupe du Monde 2002. Ou comment tout perdre en un duel ou lors d'une accélération. C'est donc dangereux.

Mais... lors des entraînements, s'il y a des oppositions, ces dernières peuvent aussi parfois être bien plus dangereuses. Chacun se bat pour sa place devant son sélectionneur, car être dans la sélection c'est bien, mais dans le onze de départ, c'est mieux. Un amical est donc de temps en temps plus un match d'entraînement qu'autre chose... ce n'est donc pas si dangereux que cela.

Après cet article digne d'une réponse de Normand, on peut aussi s'étonner des rencontres que nous allons avoir ce mercredi. Oman - Allemagne par exemple : Quel intérêt pour l'équipe nationale allemande ? Aligner les buts ? Allez comprendre. Tout cela n'est qu'un apéritif avant le plat, et il semble que cet apéro ne soit pas si festif.