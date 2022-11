Alphonso Davies forfait avec le Canada, à moins d'une semaine du match contre la Belgique !

Alphonso Davies est forfait pour le match amical du Canada contre le Japon ce jeudi.

La nouvelle a été communiquée en conférence de presse ce mercredi par le sélectionneur national du Canada, John Herdman. Davies, qui ne jouera donc pas ce jeudi (14h40), devra subir des examens complémentaires à la fin de cette semaine.

Le latéral souffre toujours d'une blessure à la cuisse droite, occasionnée le 5 novembre dernier contre l'Hertha Berlin (3-2). Depuis, il n'a plus joué, que ce soit avec le Bayern ou le Canada (qui a partagé face à Bahrein le 11 novembre dernier, 2-2).

Ces examens donneront donc plus d'informations sur l'état de santé de Davies, et de ses possibilités de disputer ou non la Coupe du monde. Pour rappel, le Canada rencontre la Belgique le 23 novembre...