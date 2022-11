Un joueur du Cercle de Bruges suivi par le PSV Eindhoven et d'Hoffenheim

Pilier du Cercle de Bruges, un défenseur intéresse plusieurs clubs européens.

Boris Popovic (22 ans), formé à l'AS Monaco et arrivé en juillet 2021 au sein du club-satellite qu'est le Cercle de Bruges, prend une belle ampleur ces deux dernières saisons. Le défenseur serbe compte 17 matchs (2 buts, un assist) cette saison pour les Groen & Zwart, et pourrait bien être sollicité cet hiver : selon L'Equipe, le PSV Eindhoven et Hoffenheim suivraient l'international Espoirs serbe.

Popovic est sous contrat jusqu'en 2025 au Cercle de Bruges et est estimé à 800.000 euros. Son départ constituerait une grosse perte pour le club de la Venise du Nord.