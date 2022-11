Les 20 supporters belges se rendant gratuitement au Qatar ne seront finalement pas payés

20 supporters des Diables Rouges ont reçu une offre du Comité d'organisation pour se rendre gratuitement à la Coupe du Monde au Qatar.

Les supporters bénéficieront de vols gratuits, d'un hébergement et d'une allocation supplémentaire de 68 euros par jour pour participer aux frais sur place. Toutefois, cette allocation a été supprimée, et cela la veille du début de la Coupe du monde. Le Qatar soutient qu'indemniser ces supporters risquait de renvoyer une mauvaise image.

"En raison des récents développements dans les médias, nous souhaitons protéger nos supporters visiteurs de déclarations mal informées. Par conséquent, l'indemnité journalière ne sera malheureusement plus versée. L'allocation a été conçue comme une petite augmentation de vos fonds personnels pour vous aider à acheter de la nourriture et des boissons pendant votre séjour", peut-on lire dans un mail envoyé aux fans, auquel The Guardian a pu avoir accès.

Certains fans avaient clairement compté sur cet argent promis dans leurs frais, mais l'organisation de la compétition n'a rien voulu savoir. "Nous avons demandé dès le début que vous apportiez suffisamment d'argent pour couvrir vos propres frais de subsistance. Nous avons seulement accepté de couvrir les vols, l'hébergement et le billet pour le match d'ouverture."

Les supporters qui assistent gratuitement à la Coupe du monde aux frais de l'organisation ont été accusés de devoir poster sur les réseaux sociaux des échos positifs sur le Qatar et la Coupe du monde qui s'y déroule. Le contenu de ce mail, confidentiel, a ensuite été confirmé par les supporters concernés.