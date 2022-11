Christoph Henkel, directeur technique d'Eupen : "Edward Still convenait parfaitement au profil recherché"

Le directeur technique des Pandas est heureux de l'arrivée du nouvel entraîneur Eupenois.

Ce jeudi, Edward Still était présenté à la presse pour la première fois depuis son intronisation en tant qu'entraîneur principal de la KAS Eupen. Avant les premiers mots de l'ancien entraîneur de Charleroi, le directeur technique des Pandas Christoph Henkel s'est exprimé sur la joie qu'est la sienne de voir Edward Still prendre les rênes de la formation eupenoise.

"Je suis convaincu que c'est un bon choix, car il convient en tous points au profil recherché. Nous avions deux critères. Le premier est la compétence, qui englobe la faculté d'analyse, la connaissance du championnat et de l'équipe actuelle d'Eupen. Le second était la communication et le désir de vouloir collaborer avec toute l'équipe. Edward Still est très ouvert à cela, ce qui nous a rapidement conforté dans notre idée."

Avant lui, Mario Kohnen et Kristoffer Andersen, qui resteront dans le staff, ont assuré l'intérim. "Je tiens vraiment à les remercier. Ils ont fourni un travail excellent et ont pris quatre points dans une période très importante. Tout le monde a bien travaillé, y compris les joueurs qui sont restés très professionnels durant cette période" conclut Christoph Henkel.