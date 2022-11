Officiel : Un ancien joueur d'Anderlecht et du Standard rejoint le Beerschot

Libre de tout contrat, le joueur a rejoint les Rats.

Ilias Moutha-Sebtaouir ejoint le Beerschot. Le Belge âgé de 23 ans a un contrat au Kiel jusqu' en juin 2023 avec une option pour une saison supplémentaire. Après avoir effectué une période d'essai le mois dernier chez les Rats, le portier sera donc ajouté de façon permanente au noyau A de l'équipe.

Moutha-Sebtaoui est né à Bruxelles et a commencé sa carrière de footballeur à St-Agatha Berchem. Via Molenbeek et le Standard, il a finalement rejoint l'académie des jeunes de Manchester United. Après deux ans en Angleterre, il est retourné en Belgique à Anderlecht puis à Charleroi.