Carl Hoefkens sélectionne deux joueurs...de 14 ans pour le match amical de Bruges

Le FC Bruges affronte Westkapelle ce samedi pour son premier match amical durant le break international. Et Carl Hoefkens a fait appel à la classe biberon Blauw & Zwart !

En l'absence de 8 cadres présents à la Coupe du Monde (Mignolet, Vanaken, Lang, Sowah, Odoi, Buchanan, Larin et Skov Olsen), le Club de Bruges va pouvoir essayer de nombreux joueurs lors de la trêve internationale. Carl Hoefkens a ainsi appelé quelques joueurs du Club NXT comme Sem Audoor (frère jumeau de Lynn), Denzel De Roeve et Shion Homma.

Mais Hoefkens a également été chercher plus bas dans les équipes d'âges, reprenant deux joueurs...des U16 brugeois. Jesse Bisiwu et Jesse Da Silva n'ont ainsi que...14 ans et sont repris pour ce premier match amical face à Westkapelle.

Notons que Mats Rits, de retour à l'entraînement, n'est pas encore présent dans la sélection.