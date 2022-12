Doublé pour Noah Ohio et partage spectaculaire pour le Standard en amical

Le Standard a mené à deux reprises contre l'Olympiakos, avant de finalement arracher le partage dans les derniers instants de la rencontre.

En stage à Marbella depuis le début de la semaine, le Standard disputait un premier amical, ce dimanche, contre les Grecs de l'Olympiakos. Une rencontre que les Rouches ont disputée avec deux onze différents.

Et dans laquelle ils ont eu l'avantage à deux reprises. Osher Davida avait ouvert le score à la 20e minute de jeu et l'Olympiakos a égalisé grâce à El Arabi. Mais le Standard a repris l'avantage dans la foulée, grâce à Noah Ohio, avant de concéder deux buts coup sur coup, des œuvres de Bakambu et El Arabi.

Mais Noah Ohio a planté un second but dans les derniers instants pour permettre au Standard d'arracher le partage (3-3). Les hommes de Ronny Deila disputeront un second match amical avant de rentrer en Belgique, le 8 décembre, contre Girona.