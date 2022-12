Denzel Dumfries suscite de l'intérêt, l'Inter Milan fixe son prix

Double passeur décisif puis buteur contre les États-Unis (3-1), samedi, lors des 8es de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le latéral droit néerlandais voit sa cotre grimper en flèche. De quoi réjouir son club qui s'en frotte les mains.

Denzel Dumfries (26 ans, 20 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) monte en puissance et réalise pour l'instant un très bon Mondial avec les Pays-Bas. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'Oranje se retrouve suivi de près par Chelsea et Manchester United, qui pourraient passer à l'action dès le mercato hivernal à venir.

Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants de l'Inter Milan auraient ainsi fixé le prix de l'international néerlandais à 60 millions d'euros. Pour rappel, les Nerazzurri avaient déboursé 14,5 millions d'euros pour se l'offrir en provenance du PSV à l'été 2021.