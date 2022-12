Dimitri de Condé fait le point sur Godts et Nemeth : "Nous ne voulons pas mettre en péril l'avenir de notre club"

Lundi, Mika Godts et András Németh ont été déplacés du noyau A à celui de Jong Genk en raison de négociations contractuelles non concordantes.

Les contrats des deux joueurs expirent à la fin de la saison. Le KRC Genk a voulu clarifier une prolongation de contrat avant le début de la trêve hivernale.

"Dans le cadre des valeurs de notre club, c'est-à-dire. Nous avons nos limites sportives et financières et nous ne permettons aucune exception à cela. Pas même si le nom du joueur est Pozuelo ou Onuachu. Nous ne voulons pas mettre en péril l'avenir de notre club", a déclaré le responsable du football Dimitri de Condé au Het Belang van Limburg.

Les deux ont reçu une réponse négative, bien qu'il s'agisse de deux approches complètement différentes. Nemeth ne voit pas d'avenir à Genk en raison de la présence de Paul Onuachu et dit avoir en poche des offres d'autres clubs. Godts, à son tour, aurait fait des demandes financières et sportives excessives.

"Pour être clair, nous croyons aux qualités des deux garçons", a poursuivi De Condé. "Nous leur avons également donné des opportunités et nous voulons continuer à leur en donner. Mais donner des garanties est un pont trop loin. Si eux et leur entourage pensent qu'ils seraient mieux dans un autre club, ils doivent partir. Les joueurs qui ne veulent pas réfléchir avec nous, nous ne pouvons pas leur offrir une voie. Mais je trouve cela triste pour Wouter Vrancken et ses assistants, qui ont investi beaucoup de temps et d'énergie pour les faire grandir."

En janvier, les deux joueurs pourront signer ailleurs gratuitement pour la saison prochaine. "La porte reste entrouverte pour les deux. Nous gardons l'espoir que le bon sens prévaudra et que nous pourrons encore parvenir à un accord. Mais jusqu'à nouvel ordre, ils n'auront qu'à montrer leurs qualités à Jong Genk. En attendant, nous allons chercher les renforts nécessaires."