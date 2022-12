Le parquet fédéral réclame deux matches à huis-clos pour le Sporting d'Anderlecht

Le 23 octobre, le Clasico entre le Standard et Anderlecht a été définitivement arrêté peu après l'heure de jeu en raison de jets d'engins pyrotechniques sur la pelouse de Sclessin venus des supporters d'Anderlecht.

Selon les informations de Belga, le parquet de la fédération belge de football (URBSFA) a livré son verdict : il réclame deux rencontres à guichets fermés à l'encontre des Mauves - un match à domicile, l'autre à l'extérieur - en raison du comportement de ses supporters lors du Clasico arrêté peu après l'heure de jeu, au mois d'octobre dernier, lors duquel le Standard menait sur le score de 3-1.

Au total, le parquet réclame quatre matchs à guichets fermés, dont deux avec sursis (aussi un à domicile et l’autre à l’extérieur), un score de forfait et une amende de 5000 euros à l’encore du RSCA. Le conseil disciplinaire s’est réuni mardi et sa décision est attendue dans les 14 jours.