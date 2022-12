Le Sporting Charleroi défait en amical par Besiktas, Jackson Muleka buteur

Les Zèbres auraient pu revendiquer un partage au vu de leur seconde période.

En stage du côté de Colakli, dans la province d'Antalya en Turquie, le Sporting Charleroi affrontait le Besiktas en match amical, ce jeudi soir.

Au terme du premier quart d'heure de jeu, la formation turc va ouvrir la marque par l'intermédiaire de l'ancien attaquant du Standard de Liège, Jackson Muleka. Besiktas va doubler la mise en fin de première période via Sanuc. Le but d'Hosseindazeh en début de seconde mi-temps ne changera rien. Sous une pluie torrentielle et malgré de multiples occasions pour égaliser, les Carolos sont défaits en Turquie, à 18 jours de l'affrontement contre le Sporting d'Anderlecht pour le retour de Felice Mazzu en match officiel sur le banc des Zèbres.