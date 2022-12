Et si, comme ces stars, Eden revenait ?

Eden Hazard a toujours été un joueur unique. S'il voulait, rien qu'une fois, faire comme certains grands noms du football avant lui l'ont fait en revenant sur sa décision d'arrêter l'équipe nationale, on ne lui en voudrait pas.

Malgré sa forme déclinante des dernières saisons, Eden Hazard est resté jusqu'au bout un cadre de notre équipe nationale. Si ses accélérations se faisaient de plus en plus rares, sa capacité à garder un ballon et à fluidifier le jeu ainsi que sa force tranquille faisaient encore beaucoup de bien au groupe. Si bien que face aux multiples chantiers qui s'annoncent pour les Diables Rouges dans les prochains mois, certains militent déjà pour son retour. Après tout, plusieurs joueurs sont déjà sortis de leur retraite internationale. Et pas des moindres.

Zinedine Zidane Sans conteste l'un des tous premiers noms qui ressortent à l'heure d'évoquer les retours en équipe nationale. Zizou l'avait annoncé en 2005, un an après avoir quitté les Bleus à l'issue du quart de finale de l'Euro 2004 perdu face à la Grece. Et également un an avant la Coupe du Monde en Allemagne où il est l'un des grands monsieurs du tournois, de ses récitals successifs jusqu'à sa Panenka puis à son coup de tête sur Marco Materrazzi en finale. Comme lui, Claude Makelele et Lilian Thuram, deux autres héros de 1998, avaient marqué leur retour sous Raymond Domenech.

Lionel Messi En tant que prophète qui doit mener l'Argentine vers un retour au sommet, la Pulga a connu beaucoup de moments durs en équipe nationale. Notamment lors de cet enchaînement de trois finales perdues en trois ans à l'occasion de la Coupe du Monde (en prolongation face à l'Allemagne) et en Copa America (deux fois aux tirs au but face au Chili). Rattrapé par la pression qui pesait sur ses épaules, Lionel Messi a annoncé sa retraite internationale dès la défaite en finale de la Copa America 2016. S'en sont suivis 16 mois sans Leo dans l'équipe. Avant que le joueur ne revienne sur sa décision et aide l'Albiceleste à remorter la Copa America 2019. Et bientôt la Coupe du Monde ?

Pelé Avec trois Coupes du Monde remportées, l'histoire du Roi Pelé et de la Selecao a tout du long fleuve tranquille. Pourtant, la défaite contre le Portugal en quart de finale du Mondial 66 fait dire au joueurs alors âgé de 25 ans qu'il ne disputera plus jamais la compétition. Quatre ans plus tard, l'entraîneur brésilien Mario Zagallo le convainc qu'il ne faut jamais dire jamais. L'histoire est en marche, le capitaine Pelé emmène les siens vers la victoire au Mondial mexicain de 1970.

Zlatan Ibrahimovic En forte tête qu'il est, Zlatan a à la fois la fierté de dire stop quand les choses ne tournent pas en sa faveur avec la Suède et le talent pour se faire désirer pour un retour éventuel. Si bien que le géant de Malmö ne revient pas une fois mais deux avec son équipe nationale. La première en vue de l'Euro 2008 après que Zlatan ait signifié sa retraite internationale, vexé par la suspension de l'entraîneur Lars Lagerbäck qui lui reprochait d'être sorti en bôite de nuit après un match. La deuxième est une tentative avortée. Après la dernière place de son équipe lors de l'Euro 2016, Zlatan Ibrahimovic avait, pendait-on, définitivement tourné la page. Mais la renaissance de l'équipe, quart de finaliste à la Coupe du Monde 2018 le convainc de revenir pour l'Euro 2020. Sauf que l'attaquant de l'AC Milan doit déclarer forfaits suite à ses multiples soucis physiques.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021