L'Antwerp cible le remplaçant de Nainggolan en Premier League !

On a déjà appris ce jeudi que l'Antwerp est intéressé par Daley Blind (32 ans, Ajax Amsterdam). Le Néerlandais est actuellement actif à la Coupe du monde avec les Pays-Bas, qui jouent ce vendredi en quarts contre l'Argentine.

Mais le Great Old pourrait avoir un autre joueur, international et évoluant dans un grand championnat, dans le viseur : le Polonais Mateusz Klich (32 ans), qui joue à Leeds United. Le milieu de terrain n'a joué que 188 minutes à Leeds cette saison et n'a pris part à aucun des trois derniers matchs de championnat. Le média polonais Sportowe Fakty rapporte que Klich ferait également objet de l'intérêt de DC United (MLS).

International polonais (40 sélections), Klich n'a pas été sélectionné pour la Coupe du monde. A la recherche d'un nouveau challenge pour relancer sa carrière et très faiblement coté (2 millions d'euros selon Transfermarkt), il ressemble au coup parfait pour l'Antwerp. D'autant plus que le club anversois serait potentiellement à la recherche d'un suppléant à Radja Nainggolan, toujours suspendu.

KLICH TO LEAVE LEEDS? 🔜



Mateusz Klich is reportedly near in leaving Leeds United this winter window.



Per 'WP SportoweFakty', the Polish midfielder currently has offers from DC United in the MLS - or if he decides to remain in Europe, then Royal Antwerp FC of Belgium.#EPL pic.twitter.com/LCV7QJJgaO