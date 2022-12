Nainggolan a une préférence pour le successeur de Martinez chez les Diables Rouges : "Nous avons besoin de quelqu'un comme lui"

Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur des Diables Rouges. Qui va lui succéder ?

Radja Nainggolan a une nette préférence concernant l'éventuel successeur de Roberto Martinez. "Pour le rajeunissement, je pense que Wouter Vrancken serait le successeur idéal de Roberto Martinez", a confié le Ninja à Het Nieuwsblad.

"Il a donné sa chance à El Khannouss au KRC Genk. Il a 18 ans et était totalement inconnu avant de montrer qu'il était capable de faire la différence. Et quand on voit comment il aide des joueurs "oubliés" comme Trésor et Paintsil à se hisser au sommet... nous avons besoin de quelqu'un comme lui."