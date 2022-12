Revoilà Wesley Hoedt à Anderlecht

Après avoir été écarté du noyau du RSC Anderlecht sous Robin Veldman, Wesley Hoedt s'entraîne à nouveau avec le groupe.

Wesley Hoedt (28 ans) avait été écarté de l'équipe par Robin Veldman pour problèmes disciplinaires. Le défenseur central néerlandais n'acceptait pas son nouveau rôle de réserviste et l'avait fait savoir lors du déplacement à Silkeborg. En conséquence, il n'avait pas été emmené non plus en stage de préparation en Crète, avant l'arrivée de Brian Riemer au poste d'entraîneur.

Le Nieuwsblad révèle que Hoedt est de retour à l'entraînement, maintenant que le stage hivernal s'est terminé. L'objectif reste cependant un départ au mercato prochain, mais si aucune solution n'est trouvée, Riemer se laisse au moins une option au poste de défenseur central. Wesley Hoedt est encore sous contrat jusqu'en 2025 et est estimé à 3,5 millions d'euros sur Transfermarkt ; Anderlecht peut encore espérer en tirer une coquette somme.