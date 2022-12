Mike Trésor a digéré la non-sélection chez les Diables Rouges : "La Belgique n'est pas la seule équipe à ne pas avoir fait les choix les plus logiques"

Mike Trésor veut poursuivre sa belle série de statistiques après la pause de la Coupe du monde. Peut-être que le prochain entraîneur national verra quelque chose en lui. Parce que cette fois, il n'était même pas dans la présélection.

Bien qu'il ait déjà digéré cela. "Je n'ai jamais parlé à l'entraîneur national", a déclaré le milieu de terrain à Het Belang van Limburg. "Je ne suis pas vraiment déçu de ne pas avoir été là non plus. Permettez-moi de vous dire que je n'avais pas de grandes attentes et que je suis toujours resté réaliste. Je n'avais jamais été appelé auparavant et je n'avais jamais participé aux présélections. Alors vous ne pouvez pas avoir de grandes attentes. Mais au bout du compte, avec les statistiques que je peux présenter cette saison, c'est amer de ne pas y être."

Trésor espère y être un jour. "Mais c'est un choix de l'entraîneur national. Je pense que la Belgique n'est pas la seule équipe nationale qui n'a pas fait les choix les plus logiques. Mais regardez, le football en lui-même n'est pas logique non plus. Vous devez juste essayer de respecter les choix de l'entraîneur. Mais je vais continuer à faire de mon mieux semaine après semaine pour faire partie de la prochaine sélection."