Ronny Deila confirme la rupture avec Nicolas Raskin : "C'est dommage, c'est une décision extrasportive"

En conférence de presse ce dimanche, Ronny Deila a confirmé que Nicolas Raskin ne rejouerait en principe pas pour le Standard.

Après les propos de Nicolas Raskin sur les réseaux sociaux, qui laissaient peu de place au doute, on attendait une communication du Standard ou de son entraîneur. C'est désormais chose faite. Ce dimanche, Ronny Deila, l'entraîneur des Rouches, était présent en conférence de presse pour préfacer le déplacement à l'Antwerp en Croky Cup. Et le Norvégien n'a pas échappé aux questions sur son milieu de terrain.

Deila a confirmé la nouvelle : on ne verra plus Raskin sous le maillot Rouche. "Nicolas, comme Selim, ne s'entraînera plus et ne jouera plus avec nous. C'est dommage, car c'est un joueur fantastique et très important pour nous", regrette-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Mais c'est une décision extrasportive. En tant que club, vous devez vous assurer de faire une plus-value sur vos joueurs ; s'il part gratuitement, ce n'est plus le cas". Nicolas Raskin partira donc cet hiver, lors du mercato, afin que le Standard en tire une certaine somme, plutôt que gratuitement l'été prochain...sauf s'il veut passer 6 mois dans le noyau B.

Interrogé sur les circonstances de ce départ, Ronny Deila n'a pas tenu à développer : "Nous avons fait le maximum pour qu'il développe son potentiel, nous construisions l'équipe autour de lui. J'ai l'impression que nous avons fait le maximum pour le garder, mais je ne connais pas les détails de l'offre qui lui a été soumise", déclare l'entraîneur du Standard. "Un remplaçant au mercato ? C'est une fenêtre délicate. Nous verrons".