Victor Vazquez (ex-Club de Bruges) n'en a pas encore fini

Victor Vazquez (35 ans) est l'un des noms emblématiques de la Major League Soccer. De 2017 à 2019, l'ancien meneur de jeu du FC Bruges avait enchanté le Toronto FC, avant de revenir en 2021 du côté de LA Galaxy. Le voilà de retour au bercail : Toronto a annoncé la signature via draft de Vazquez, qui revient dans un club où il avait inscrit 18 buts et délivré 17 assists.

NEWS | Toronto FC announced today that the club has signed Spanish midfielder Víctor Vázquez through 2023 with an option for 2024.#TFCLive