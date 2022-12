Mark van Bommel ne dit pas non à l'arrivée de Daley Blind à l'Antwerp

L'international néerlandais Daley Blind est cité avec insistance du côté de l'Antwerp. Ce n'est pas pour déplaire au coach du club anversois, Mark van Bommel.

Ce mardi en conférence de presse, Mark van Bommel a d'abord été questionné sur ses relations avec le nouveau champion du monde, Lionel Messi. Les deux hommes se sont connus au FC Barcelone. Van Bommel a vu Messi éclore. "Vous pouviez voir qu'il avait un talent exceptionnel. Il était extrêmement bon. J'ai perdu le contact avec Lionel – nous avons tous les deux changé plusieurs fois de numéro de téléphone. Quoi qu'il en soit, j'ai apprécié sa prestation. C'était une belle finale."

L'actualité autour de l'Antwerp tourne beaucoup autour d'un nom : Daley Blind. L'international néerlandais a demandé une autorisation de transfert cet hiver à son club de l'Ajax et semble proche du Great Old. Bien évidemment, van Bommel ne dirait pas non à une arrivée de son compatriote. "Ça ne me dérangerait pas qu'il vienne. Marc Overmars et moi sommes en consultation constante. Tout le monde regarde le marché des transferts. Je m'attends à ce que nous réalisions quelque chose", a déclaré van Bommel.

L'Antwerp jouera ce mardi (20h45) face au Standard en Coupe de Belgique. Une rencontre remportée 3-0 en championnat par le Standard, qui avait marqué ses trois buts en moins de 10 minutes. Une défaite "exceptionnelle" pour van Bommel.