Franky Vercauteren a tourné la page Anderlecht : "Je ne pense pas une seconde à y retourner"

Franky Vercauteren et Anderlecht ne se sont pas vraiment quittés en bons termes. Mais l'ancien entraîneur des Mauves a tourné la page.

Franky Vercauteren vit désormais en Russie, et ne compte plus forcément revenir en Belgique. Et certainement pas à Anderlecht : "Pas un cheveu sur ma tête (sic) ne pense à revenir sous la direction actuelle", affirme-t-il dans une interview récente accordée à Humo. Son dernier licenciement est longtemps resté en travers de la gorge de Vercauteren. "C'était leur choix de ne pas continuer notre collaboration, même dans une autre fonction. J'ai tourné la page, et j'ai jeté le livre au feu. C'est dommage, car Anderlecht reste mon club".

L'ancien "Petit Prince du Parc" espère tout de même revoir Anderlecht au plus haut niveau, le plus haut possible. "C'est mon espoir le plus cher, qu'ils reviennent au niveau qui doit être le leur. Pas dans trois ans, mais aussi vite que possible. Une nouvelle année de transition, c'est impensable", estime Vercauteren. "Ils doivent déjà aller chercher un titre cette saison. Une place en Conference League, ça ne peut pas les satisfaire".