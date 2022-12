Le Canonnier pourrait accueillir un club de Challenger Pro League

Verra-t-on à nouveau du football professionnel à Mouscron ? Un club de Challenger Pro League envisagerait en tout cas un déménagement temporaire.

Ce club, c'est celui de Deinze. En effet, le SK Deinze a publié ce mardi un long communiqué expliquant la situation : alors que des travaux de rénovation afin de mettre le stade du club aux normes de la Challenger Pro League étaient en cours, un verdict de justice a imposé un arrêt des travaux, "finis à 99%", affirme le SK Deinze. En attendant, le Van de Wiele Stadion n'est pas en ordre : dans l'attente d'une décision de justice, Deinze explique envisager de jouer...à Mouscron en 2023-2024.

Dès le 1er janvier 2023, un accord de collaboration entre le SK Deinze et le Futurosport mouscronnois entrera en effet en vigueur, qui peut théoriquement permettre au club flandrien de déménager temporairement au Canonnier. Reste un ultime détail : en théorie, les clubs ne peuvent pas se déplacer de plus de 30km en cas de déménagement même temporaire, et le Canonnier est à...35km de Deinze. Des contacts ont été établis avec Roulers, Courtrai ou encore Zulte Waregem en cas de décision de justice négative ou retardée.