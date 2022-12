Le Club de Bruges se fait sortir de la Croky Cup dès les huitièmes de finale !

Grosse surprise en ce mercredi soir de Coupe de Belgique : le Club de Bruges, demi-finaliste de la dernière édition, est éliminé de la compétition par Saint-Trond.

Les Brugeois débutaient leur reprise après plus d'un mois de trêve internationale avec son équipe-type face à Saint-Trond. Même Noa Lang, de retour du Mondial avec les Pays-Bas, était titulaire. C'est d'ailleurs le Néerlandais qui mettait les Blauw en Zwart sur les bons rails, en marquant à la 17e sur une action démarré de son côté gauche.

Mais les Trudonnaires ne se sont pas laissés faire et ont totalement renversé la rencontre. Alors que Bruges pensait avoir le contrôle du match, Mignolet relançait le STVV et offrait le but de l'églaisation à Bruls (32e). Alors que Bruges dominait de façon stérile, c'est Gianni Bruno qui a placé les Canaris devant à l'heure de jeu (62e). Bruges a ensuite totalement coulé, encaissant deux buts des oeuvres d' Hayashi (69e) et à nouveau Bruno (88e). Bruges loupe totalement sa reprise, Saint-Trond crée la sensation.

Les joueurs de Zulte-Waregem, eux aussi, sont passés à un fil de l'humiliation. Face à Deinze, 8e de Challenger Pro League, les hommes de Mbaye Leye ont longtemps été menés suite à un but de Balaj à la 49e, mais ont émérgé en toute fin de match. Ramirez a d'abord loupé un penalty (83e), puis Ndour a marqué deux buts coup sur coup (86e et 88e). C'était chaud !