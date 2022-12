Jesper Daland, direction le rocher ? "Je me suis senti très bien accueilli à Monaco"

Le défenseur du Cercle de Bruges est cité du côté de l'AS Monaco.

"Philippe Clement a été impressionné par Jesper Daland et le voudrait dans son noyau (à Monaco)." C'étaient les mots de Carlos Avina, directeur sportif du Cercle de Bruges.

Le Norvégien est devenu indéboulonnable du côté du Cercle et a pu visiter les installations du club monégasque lors du stage hivernal en Espagne, grâce à son ancien coéquipier, Thomas Didillon. Mieux encore, il a pu disputer un amical il y a quelques jours avec Monaco face à la Fiorentina.

"C'était très enrichissant de vivre cela et de découvrir à quoi ressemble un vrai club de haut niveau et à quoi ressemble le climat de travail", a déclaré Daland au Nieuwsblad. "J'ai également eu des conversations intéressantes avec Philippe Clément, je me suis senti très bien accueilli là-bas et c'était certainement un pas dans la bonne direction."

Va-t-il quitter le Cercle cet hiver ? Cela semble moins sûr. "Comment procéder maintenant ? Honnêtement, je ne sais pas. Je suis sous contrat avec Cercle (...) Grâce à la bonne série de ces derniers mois, nous sommes maintenant en bonne position en championnat et je veux y contribuer davantage. Mais je sais aussi que les choses peuvent changer rapidement dans le football et j'ai aussi mes objectifs personnels. Je veux jouer au plus haut niveau possible et tôt ou tard cela arrivera, mais pour le moment je ne sais pas exactement quand", a confié Daland.