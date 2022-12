Quatre Zèbres absents pour la réception d'Anderlecht

Le Sporting de Charleroi a communiqué la sélection de Felice Mazzu pour la réception d'Anderlecht. Avec deux revenants, mais tout de même quatre joueurs absents.

Un mois et demi après le match arrêté contre Malines, le Sporting de Charleroi reprend la compétition contre Anderlecht, lundi, dans l'un des chocs de la 18e journée de Pro League. Avec des retours et des absents du côté carolo.

Ken Nkuba et Jonas Bager avaient manqué le match contre Malines avant le Mondial, ils sont de retour dans la sélection. Jules Van Cleemput et Stefan Knezevic, qui ont tous les deux repris l'entraînement, ne sont en revanche pas encore aptes à reprendre la compétition. Loïc Bessilé et Matteo Chiacig sont également forfaits.