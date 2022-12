Pour Anthony Moris, l'Union est à sa place au classement : "Il n'y a pas de secret"

Le gardien de l'Union Saint-Gilloise n'a pas eu grand-chose à faire lors de la victoire 3-0 face à Ostende, la dernière de l'année, qui plus est devant ses supporters.

"On avait vu en Coupe qu'Ostende était capable de mettre un fort pressing. Ils pouvaient nous embêter dans notre manière de sortir. On s'est un peu adaptés, en jouant un peu plus long. Dès que le premier but a été mis, on a contrôlé, on a pris un peu plus d'assurance. C'est une victoire entièrement méritée", a déclaré Anthony Moris en zone mixte.

L'Union termine donc son année 2022 à la deuxième marche du podium, avant de défier successivement Anderlecht, La Gantoise en Coupe et l'Antwerp en guise de reprise. "C'est une reprise comme l'Union les aime", a confié Moris. "C'est une période où certaines équipes perdent des points, comme le Club de Bruges, par exemple."

Si l'Union est encore en lice dans trois compétitions, c'est qu'elle le mérite et qu'elle travaille avec acharnement. "Il n'y a pas de secret. Nous montrons du travail, de l'abnégation, de l'envie de toujours vouloir nous dépasser", a déclaré le gardien unioniste. "Tous les joueurs ici ont cet état d'esprit-là. Donc à un moment donné, il ne faut pas être étonné de voir des résultats aussi probants. Nous devons continuer à grandir, match après match. Nous avons pris l'habitude de ne pas nous projeter."