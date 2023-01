Ces 5 Belges qui peuvent exploser en 2023

L'année 2023 est là, et elle amènera son lot de révélations à son tour. Quelques jeunes belges pourraient bien exploser dans les douze prochains mois !

Roméo Lavia (Southampton)

C'est le nom le plus évident : Roméo Lavia (18 ans) est certainement le plus grand talent belge de sa génération, et sans une blessure arrivée au pire moment, il aurait pu être la surprise des 26 de Roberto Martinez. Après avoir percé plus vite encore que prévu en Premier League, Lavia a subi un contrecoup qui peut au final lui permettre de ne pas se griller.

Photonews

En 2023, cependant, on s'attend à le voir confirmer et devenir un pion important de Southampton. S'il y parvient, les Diables Rouges lui tendront les bras, même s'il sera également un cadre des U21 qui disputeront l'Euro en Géorgie l'été prochain. Si vous cherchez une raison d'être enthousiaste au sujet de l'avenir belge, Roméo Lavia est là.

Un peu plus âgé, Johan Bakayoko a longtemps été l'un des jeunes les plus prometteurs du PSV Eindhoven et à 19 ans, il a enfin pu faire ses vrais débuts en Eredivisie, mais aussi en Europa League. Ailier vif et doté du sens du but, Bakayoko a été désigné Espoir de l'année en Keuken Kampioen Divisie, la D2 néerlandaise, la saison passée. Et s'il fait encore l'aller-retour entre les A et la réserve, Bakayoko a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises en Eredivisie cette saison. Objectif en 2023 : devenir un habitué, voire un titulaire au PSV Eindhoven.

2022 a été l'année de la révélation ; 2023 sera celle, toujours plus difficile, de la confirmation pour Julien Duranville. Du haut de ses 16 ans à peine, il a soufflé tout le monde par sa technique, sa vitesse mais aussi son intelligence. Duranville a "un truc", ce quelque chose qui ne s'explique pas et qui sépare un grand talent d'un talent exceptionnel. Malheureusement, il va devoir se faire au rythme du football professionnel, qui lui a déjà occasionné plusieurs pépins physiques.

© photonews

S'il y parvient, chaud devant : le RSCA tient peut-être déjà l'une de ses futures grosses ventes, tant Julien Duranville est attentivement suivi par les grands clubs européens. Lui aussi était proche des Diables Rouges, mais il faudra d'abord retrouver les terrains et le rythme en D1A.

Titulaire en Serie A du côté d'Empoli, Koni De Winter (20 ans) est l'un de ceux que l'on imagine intégrer la défense des Diables à assez court terme. Sûr de lui, De Winter va devoir parler avec les pieds en 2023 : il reviendra à la Juventus en fin de saison, et s'il n'y obtient pas sa chance, sa future destination sera très importante. Un retour en Belgique a déjà été envisagé, mais serait-ce vraiment l'idéal ?

Notre football a en effet plutôt vu des "vieux" revenir au bercail, pour des résultats variés, et Koni De Winter semble déjà taillé pour devenir un joueur de Serie A. L'équipe nationale aura besoin de cette expérience. Sur papier, Koni De Winter a encore plus de potentiel que Wout Faes et Arthur Theate, déjà plus âgés ; 2023 doit être l'année où il le prouve.

Sans cette terrible blessure occasionnée en début de saison, Luca Oyen (19 ans) aurait peut-être déjà été la révélation de 2022. La petite pépite de Genk n'a pu jouer qu'un match cette saison, mais était déjà l'un des joueurs à suivre ; malheureusement, il se remet à peine d'une rupture des ligaments croisés et on ne le reverra peut-être pas avant les Playoffs.Pourtant, le talent d'Oyen est tel que cela peut suffire à faire la différence. La saison 2023-2024 sera la sienne...si tout se passe bien. Le Racing Genk trépigne d'impatience à cette idée.