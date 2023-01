Lionel Messi a fait son retour à Paris après la Coupe du Monde

Enfin, le PSG va retrouver Lionel Messi.

Lionel Messi était en vacances depuis sa victoire en finale de la Coupe du Monde 2022. De longues vacances durant depuis le 18 décembre et qui lui ont fait manquer deux matchs, face à Strasbourg (2-1) et à Lens (défaite 3-1). Le PSG a visiblement besoin de sa star, et Messi est de retour. L'Argentin est revenu à l'entraînement ce mercredi au Camp des Loges.