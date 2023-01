Francis Amuzu, ex-international belge U21, opte pour le Ghana !

Francis Amuzu, international U21 à 14 reprises, a décidé de ne pas attendre une sélection chez les Diables Rouges et d'opter pour le Ghana.

Francis Amuzu (23 ans) devrait devenir un Black Cat. C'est ce que le média ghanéen TV3 Sports a révélé ce mardi : international U21 belge à 14 reprises, Amuzu a décidé d'opter pour le Ghana. Sa lettre de demande a été acceptée par la FIFA, et le joueur né à Accra va donc pouvoir défendre les couleurs de son pays natal. Il est désormais éligible et peut donc être appelé par le futur sélectionneur ghanéen, qui reste à déterminer après la Coupe du Monde 2022.

Amuzu fait là un choix qu'on imagine mûrement réfléchi : même à son pic de forme, l'ailier anderlechtois n'a jamais été vu comme une option prioritaire par Roberto Martinez, et la concurrence à son poste est très élevée. Sans oublier la saison très compliquée du RSC Anderlecht, durant laquelle il est parvenu à marquer 3 buts et 5 assists, mais n'affiche plus la forme du début de saison. Alors qu'un changement de sélectionneur se profile au sein des deux sélections, Francis Amuzu, à 23 ans, semble donc avoir pris une décision drastique et qui devrait le voir devenir international sous peu.