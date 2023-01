Augmentation de capital à Malines: le Néerlandais Philippe Van Esch nouvel homme fort du Kavé

Malines affronte Courtrai en quart de finale de la Coupe de Belgique, ce mercredi. Mais avant ça, c'est en coulisses que s'est joué l'avenir du club. Les dirigeants négociaient depuis un moment avec un investisseur néerlandais et ils sont parvenus à un accord comme l'a confirmé le Kavé dans un communiqué publié mercredi soir.

"Un accord de principe a été trouvé concernant une augmentation de capital": précise le club. Conséquence: le Néerlandais Philippe van Esch, qui se chargera de l'augmentation de capital en compagnie de l'entrepreneur malinois Eddy De Reys, sera le nouvel actionnaire majoritaire du club. Dieter Peninckx qui était, jusque-là, l'actionnaire majoritaire, quitte en revanche le Kavé.

