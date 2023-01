"Nous voulons garder Paul Onuachu, mais il a un rêve"

Ces derniers mois, l'attaquant nigérian a souvent flirté avec un transfert sans jamais quitter le Limbourg.

Paul Onuachu a remporté le Soulier d'or la saison dernière et est une nouvelle fois important cette saison au KRC Genk. Le président Peter Croonen s'est confié sur le futur de l'attaquant de Genk dans le TVL Sportcafé.

Plus tôt, Stijn Stijnen a déclaré que Genk devrait donner à Paul Onuachu un "contrat à vie", même pour l'après-carrière de football. ''Je pense qu'aujourd'hui il faudrait dire : il ne faut pas faire ce genre de choses'', a répondu Croonen à la déclaration de Stijn Stijnen. ''Mais en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne, nous voulons que Paul reste avec nous, il est une garantie de buts. Mais il a un rêve'', a poursuivi Croonen en évoquant les souhaits de Genk et les ambitions de Paul Onuachu.

L'attaquant nigérian de 2,01 mètres a marqué 16 buts dans la Jupiler Pro League cette saison. Onuachu a également marqué 2 buts lors des matchs de la Coupe de Belgique.