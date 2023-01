Cinq choses à savoir sur Anders Dreyer, le renfort danois du RSC Anderlecht

Mais qui est donc Anders Dreyer, qui va venir renforcer le Sporting d'Anderlecht et devenir la première recrue de l'ère Jesper Fredberg ?

Brian Riemer a accepté, avec le sourire, de donner son avis sur Anders Dreyer, après avoir jeté un coup d'oeil en forme de question au responsable presse Mathias Declercq. "Je le connais depuis les équipes de jeunes, quand je coachais les U19 du FC Copenhague. Il nous avait battus avec Esbjerg. Je peux juste vous dire que c'est un très bon joueur, très coté depuis qu'il est tout jeune". Voici ce qu'il faut savoir concernant cet ailier talentueux, que le RSCA attirerait pour un peu plus de 4 millions d'euros selon diverses sources.

Transféré très jeune en Angleterre

Anders Dreyer a en effet impressionné très jeune avec Esbjerg, son club formateur. À 20 ans seulement, et avec un beau bilan de 23 buts en 48 matchs ainsi qu'un titre de meilleur buteur de D2 danoise permettant à Esbjerg de remonter, il signe ainsi à Brighton & Hove Albion en 2018 pour 2,2 millions d'euros. Il ne recevra cependant pas sa chance en équipe A : après avoir évolué au sein de la réserve, il est envoyé en prêt à St Mirren et Heerenveen, où il peine à se démarquer.

Anders Dreyer sous le maillot de Heerenveen lors de son prêt en 2019

En 2020, Dreyer décide alors de retourner au pays pour aller chercher du temps de jeu. Brighton le revend à Midtjylland contre un petit million seulement, un constat d'échec donc pour le joueur comme pour les Seagulls.

Le retour au Danemark et des débuts européens...contre Ludogorets

À Midtjylland, Anders Dreyer est cependant désormais dans un club qui joue le titre. Dès son retour à l'hiver 2020, l'ailier retrouve ses sensations : lors de la phase finale du championnat, ses 2 buts et 4 assists en 10 rencontres aident Midtjylland à aller chercher le titre. Place à l'Europe pour lui : hasard, signe du destin ? Le tout premier match européen de Dreyer sera face à...Ludogorets Razgrad, champion de Bulgarie et futur adversaire du Sporting d'Anderlecht en Conference League. Un bon souvenir puisque Midtjylland se qualifiera.

Midtjylland ira ensuite en poules de la C1, et Dreyer disputera tous les matchs. Il marquera un but face à l'Ajax Amsterdam et donnera un assist contre Liverpool pour le partage de ses couleurs (1-1). Sa saison est brillante avec 11 buts et 11 assists en 45 matchs toutes compétitions confondues.

Transfert en Russie et débuts étincelants

En août 2021, Anders Dreyer quitte à nouveau le Danemark : direction le Rubin Kazan, où il occupera le flanc droit, pendant qu'un certain Khvisha Kvaratskhelia arpente le flanc gauche. Et si le Géorgien fait sensation au point de décrocher un transfert au Napoli, Dreyer n'a rien à lui envier : pour son premier match, il inscrit un triplé contre l'Oural Ekaterinbourg, devenant le premier joueur de l'histoire du championnat russe à marquer trois fois pour ses débuts.

Avec 8 buts en 14 rencontres, Dreyer fait de son mieux pour aider le Rubin Kazan qui vit une saison très compliquée (la relégation sera au bout). Mais après le 24 février 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout change : Dreyer quittera la Russie, profitant du "mercato" exceptionnel ouvert par la FIFA pour permettre aux joueurs le souhaitant de suspendre leur contrat. Il sera prêté à son ancien club, Midtjylland, puis transféré à titre définitif pour 5 millions d'euros l'été suivant.

Deux fois international

Sa superbe saison avec le Rubin Kazan a valu à Anders Dreyer de devenir international danois. Lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, en novembre 2021, Kasper Hjulmand fait appel au joueur du Rubin, qui monte au jeu contre l'Ecosse et les Îles Féroé. Il y a notamment cotoyé Jacob Bruun Larsen (ex-Anderlecht), Andreas Skov Olsen (Bruges) ou encore Joakim Maehle (ex-Genk). Nul doute qu'ils pourront lui parler du championnat de Belgique en cas de besoin !

Une frappe lourde et un joueur polyvalent

Anders Dreyer va offrir à Anderlecht ce qui lui fait défaut : des statistiques flatteuses. Dans tous les clubs où il s'est imposé, le Danois l'a fait par ses buts et ses passes décisives. Au Rubin et à Esbjerg, son ratio était proche du but tous les deux matchs. Cette saison à Midtjylland, il en est également à 8 buts en 16 matchs de championnat. Et s'il est souvent présenté comme un ailier, Anders Dreyer a en réalité disputé 10 matchs dans un rôle d'attaquant de pointe cette saison, avec 4 buts à la clef. C'est du côté droit qu'il est cependant le plus dangereux, avec 6 buts en 10 matchs joués sur l'aile.

Dreyer a aussi du caractère, comme le montrent ces images prises face à Feyenoord en Europa League

En cas de besoin, Anders Dreyer peut également se mettre au service du collectif et évoluer dans l'axe, même s'il n'arrive certainement pas dans cette optique à Anderlecht. C'est surtout sa vivacité, son sens du but et sa lourde frappe qui seront au service de son compatriote Brian Riemer. À 24 ans, l'échec de Dreyer en Angleterre semble loin derrière lui. Face au FC Copenhague, il avait montré ce qu'il avait dans le pied, et le Lotto Park a hâte de le découvrir à son tour.

Anders Dreyer, our new player 😍💜 pic.twitter.com/D6qZ1wWTq6 — FC décadence (@Claragnzl) January 13, 2023