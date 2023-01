Wouter Vandenhaute regrette le départ de Kompany : "J'aurais peut-être dû essayer de le garder plus longtemps"

Dans la foulée de sa décision de quitter son poste de directeur exécutif d'Anderlecht, Wouter Vandenhaute s'est exprimé sur plusieurs points. Notamment, le départ de Vincent Kompany, qui avait rallié la finale de la Coupe de Belgique et qui cartonne depuis à Burnley.

Grosse annonce ce samedi soir à Anderlecht : de plus en plus contesté suite aux récents événements, Wouter Vandenhaute a décidé de convertir son mandat et de devenir président non-éxecutif du club.

Dans une interview publiée par les médias du RSCA, Vandenhaute s'est exprimé au sujet de plusieurs points brûlants. Il est notamment revenu sur le départ de Vincent Kompany à l'issue de la saison dernière.

"Nous voulions pratiquer un football offensif, nous voulions travailler avec de jeunes joueurs, nous voulions retrouver une certaine fierté anderlechtoise. Et je pense que nous l'avons bien fait durant ces deux années. C'était un essai et une erreur, il y a eu des hauts et des bas. Mais au final, nous avons joué les play-offs 1 deux années de suite. L'année dernière, nous avons atteint la finale de la coupe (...) Ça aurait pu être un déclic si nous l'avions gagné. J'ai dû constater que l'alchimie était un peu moins présente ces derniers mois. Nous en avons ensuite parlé avec Vincent et, ensemble, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était préférable de se séparer. Vincent est parti à Burnley. Ça s'est d’ailleurs déroulé dans un climat serein. Et je suis content pour lui qu'il réussisse si bien là-bas. J'espère qu'il deviendra un entraîneur de Premier League la saison prochaine."

"Après Vincent Kompany, nous voulions travailler avec un entraîneur expérimenté. Un entraîneur qui connaisse bien le championnat belge. Nous nous sommes donc tournés vers Felice Mazzù, qui avait fait un travail formidable à l’Union.Au départ, ça a bien fonctionné. Nous avons connu une bonne préparation, un bon début de championnat avec 9 points sur 12. Nous nous sommes qualifiés pour les phases de groupe en Europe. Mais ça s'est vite effondré. Il s'est avéré que la façon de travailler et le style de jeu de Felice Mazzù s’opposaient avec la façon très moderne de travailler de Vincent. C'était une sérieuse erreur de jugement. Et nous en avons aussi tiré des conclusions. Avec le recul, j'aurais peut-être dû essayer de garder Vincent plus longtemps avec nous."