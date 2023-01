Officiel : Elisha Owusu quitte La Gantoise et file en Ligue 1

Le milieu de terrain avait rejoint les Buffalos en provenance de l'Olympique Lyonnais en 2019. Après trois saisons et demie passées à Gand, le joueur âgé de 25 ans retourne en France.

Elisha Owusu (25 ans) quitte La Gantoise et rejoint l'AJ Auxerre où il a paraphé un contrat jusqu'en 2025. Le milieu de terrain a joué un total de 126 matchs du côté de Gand où il arrivait en fin de contrat. Trois campagnes européennes et une Coupe de Belgique plus tard, l'international ghanéen (3 sélections) retourne en France. Faisait partie du groupe des Black Stars à la Coupe du monde 2022, il n'a néanmoins pas participé aux trois matchs de son équipe au Qatar.