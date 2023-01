Ces derniers mois, 25 joueurs de l'Eredivisie et de la Keuken Kampioen Divisie ont parié sur des matchs auxquels ils ont eux-mêmes participé ou sur des matchs de leur propre compétition.

Scandale dans le monde du football néerlandais : d'après une enquête menée par la Sports Betting Intelligence Unit (SBIU), un centre de signalement de l'Autorité des jeux pour les signaux d'éventuels matchs truqués, des joueurs de football auraient parié sur des matchs de leur propre compétition et des matchs auxquels ils ont pris part.

Entre octobre 2021 et décembre 2022, les bureaux des jeux d'argent ont fait un total de quarante rapports au SBIU concernant d'éventuels matchs truqués. Dans presque tous ces cas, il s'agissait de professionnels du football qui jouent illégalement. Ceci en pariant sur vos propres matchs ou sur des matchs de votre propre compétition.

Au total, 25 joueurs sont suspectés, à savoir six joueurs de l'Eredivisie et dix-neuf de la Keuken Kampioen Divisie. Pour quelques-uns de ces joueurs, leurs actions étaient si suspectes qu'elles font maintenant l'objet d'une enquête plus approfondie par la justice néerlandaise.