🎥 Vincent Kompany aperçu incognito à Westerlo en pleine mission de scouting

Un invité de marque pour le Kuipje.

On connait les rapports cordiaux qui existent entre Vincent Kompany et Wouter Vrancken. Le coach de Genk s'était même déplacé à Burnely pour assister à un match des Clarets. Cette fois, il semble que la venue de Vince the Prince pour la rencontre Westerlo - Genk ne soit pas qu'une visite de courtoisie. Aperçu emmitouflé dans les tribunes du Kuipje, entouré de Craig Bellamy et Rodyse Munienge, qui sont à nouveau ses bras droits après l'avoir déjà été à Anderlecht, Kompany a pu profiter d'une relative discretion avant d'être filmé par les caméras d'Eleven.

Selon Het Laatste Nieuws, son déplacement en Campine avait comme but de scouter un joueur local. Auteur de 8 buts depuis le début de la saison, Lyle Foster serait la cible de Burnley, en témoigne une première offre de Burnley puis la visite de son coach ce soir. Et pour se déplacer un mardi soir à Westerlo par ce froid, l'intérêt doit être très concret.