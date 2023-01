Le PSV accélère pour Fabio Silva, décidé à quitter Anderlecht

Un départ semble de plus en plus inéluctable.

Les jours de Fabio Silva à Anderlecht sont comptés. L'attaquant portugais serait de plus en plus proche d'un départ en janvier, six mois seulement après son arrivée en prêt de Wolverhampton. Selon Het Laatste Nieuws, le joueur de 20 ans aurait perdu sa motivation aux entraînements. Le quotidien rapporte une altercation entre l'entraîneur Brian Riemer et son attaquant au sujet de sa prestation sur la pelouse du Club de Bruges.

Cela conforterait le joueur dans son désir de partir dès ce mercato, avec comme conséquence son absence du groupe dès demain pour le match face à Zulte Waregem. Malgré des semaines difficiles, Fabio Silva suscite les convoitises de plusieurs clubs en Europe. Parmi ses prétendants, le PSV Eindhoven semble être le plus sérieux. Toujours selon Het Laatste Nieuws, les Néerlandais négocient actuellement avec Wolverhampton pour un prêt d'an et demi. Anderlecht a toutefois son mot à dire dans l'opération et toucherait une indemnité si son buteur s'en allait six mois avant la fin de son prêt.