Marlon Fossey : "Il faut renouer avec la victoire contre Malines"

Le Standard de Liège a partagé l'enjeu au RFC Seraing (1-1) samedi dernier et n'a toujours pas renoué avec la victoire en championnat. Les Rouches auront à coeur de prendre les trois points contre Malines mardi soir (20h45).

Le Standard reste sur trois partages et deux défaites en championnat. Sa dernière victoire en D1A remonte au 29 octobre dernier à Zulte Waregem (0-3). "Ce derby liégeois fut frustrant au final car nous méritions la victoire et les trois points. Certains diront qu'il vaut mieux avoir un point que zéro. En tout cas, il y a beaucoup plus de mouvements et d'occasions créées dans notre jeu. "Il nous manque encore cette dernière passe et ce tir létal. Il faut aller de l'avant et renouer avec la victoire mardi contre Malines. Ainsi, nous pourrons démontrer qu'il y a eu des progrès", a confié Marlon Fossey qui a distillé son premier assist de la saison contre Seraing.

© photonews

Relégué sur le banc contre Saint-Trond, l'Américain était titulaire le week-end dernier. "Que je sois sur le banc ou sur le terrain, ma mentalité est la même. L'équipe d'abord. Le fait que le coach ait préféré aligner d'entrée de jeu Melegoni qui n'est pas un vrai back droit ? C'est le football et l'entraîneur fait ses choix. Mon job est de répondre présent et d'être prêt quand on fait appel à moi", a souligné l'ancien joueur de Fulham.