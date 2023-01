Radja Nainggolan proche d'un retour en Italie ?

Sans club et libre de tout contrat, le joueur âgé de 34 ans devrait bientôt rebondir en Italie.

Après la résiliation de son contrat à l'Antwerp il y a quelques semaines, on ne sait toujours pas où Radja Nainggolan va désormais rebondir. L'ex-Diable rouge réside actuellement à Cagliari, où il a fait ses armes et rencontré sa femme. Les médias italiens suggèrent que le Ninja pourrait retourner dans son ancien club. Mais actuellement, Cagliari n'évolue plus en Serie A mais en Serie B.

Il y a eu un rapprochement entre les parties concernées, mais aucune négociation concrète n'a encore eu lieu. Nainggolan aurait également des contacts avec d'autres clubs italiens. Dans la botte, Nainggolan (après des passages à Piacenza, Cagliari, AS Roma et Inter) reste un grand nom.