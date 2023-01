Bruges s'intéresserait à un joueur du LOSC

Après avoir été très bon à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Timothy Weah se chercherait désormais un port d'attache pour la seconde partie de la saison.

Timothy Weah (22 ans) vit une saison compliquée au LOSC. L'attaquant américain a été gêné par une grosse blessure au pied et peine depuis à retrouver le rythme, ayant disputé 10 matchs de Ligue 1 sans marquer le moindre but. Seule respiration pour lui : la Coupe du Monde, où il a démarré les quatre rencontres des USA et marqué le but de son équipe face au Pays de Galles. Weah souhaiterait aller chercher du temps de jeu et de la confiance en prêt pour la seconde partie de saison.

Et un club belge serait sur le coup : selon Foot Mercato, le Club de Bruges se serait renseigné auprès du LOSC pour un prêt. Les Blauw & Zwart, qui vont laisser filer Cyle Larin cet hiver, vont cependant devoir faire face à une forte concurrence : le FC Séville est également cité. Timothy Weah, formé au PSG, avait rejoint Lille en 2019 contre 10 millions d'euros. Il a depuis disputé 86 matchs pour 8 buts et 8 assists chez les Dogues.