Même Yari Verschaeren commence à s'énerver : "Il faut que ça s'améliore, sinon ça ne marchera pas"

Que manque-t-il à cet Anderlecht ? À peu près tout. Jusqu'ici, on sentait le RSCA étonnamment calme vu la situation, mais si même le placide Yari Verschaeren s'agace, c'est que ça va mal.

Pour retrouver trace d'un Anderlecht dans la colonne de droite en fin de saison, il faut remonter à...1936-1937 et une 11e place dans ce qu'on appelait encore la "Division d'Honneur". Quelques années plus tôt, en 1930-1931, le RSCA faisait la bascule en D2. On en est encore loin, mais le simple fait de le mentionner en dit long : cet Anderlecht-là inquiète.

Et s'il n'est pas d'une nature inquiète, Yari Verschaeren ne pouvait pas cacher son agacement après la défaite choc contre Zulte Waregem (2-3). "C'était juste trop faible. Il va falloir que ça s'améliore sérieusement, sinon, ça ne marchera pas", s'inquiète le n°10 du RSCA. "Nous n'aurions jamais, jamais dû laisser ce match nous filer entre les doigts. On avait tout sous contrôle, puis on fait ces stupides erreurs...". Le match à Seraing dimanche s'annonce compliqué.