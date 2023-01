Vincent Janssen encore décisif : "Je suis gaucher mais je sais ce dont je suis capable avec mon pied droit"

Vincent Janssen a été l'homme du match entre Ostende et l'Antwerp (0-3). Le Néerlandais a encore été décisif et a marqué un but.

Le Néerlandais n'a même pas eu besoin de son meilleur pied pour ce but. "Je sais ce que je peux faire avec le droit. Si je devais vraiment choisir, je choisirais toujours mon pied gauche. Calvin Stengs a bien résumé la situation. Je savais déjà que je devais le mettre dans le coin le plus éloigné. C'est bien si vous pouvez aussi contribuer en marquant des points. Après tout, en tant qu'attaquant, c'est l'une de vos tâches." Un deuxième but aurait également été possible. Peu après la pause, Janssen s'est jeté sur le gardien de but du KVO, Phillips. "C'était pourtant un moment important. Moi et Muja, une fois en tête-à-tête avec le gardien de but : nous aurions dû décider du match là. Ils voulaient faire quelque chose après la mi-temps. Si vous pouvez alors faire 0-3, vous savez que c'est fini. Nous nous en sommes quand même bien sortis avec ce penalty manqué." Ce n'est pas la première fois En effet, la situation est devenue encore plus difficile que nécessaire pour l'Antwerp. "Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. C'est bien de prendre rapidement l'avantage 0-2, mais vous avez vu que nous avons commencé à jouer un peu moins par la suite. Cela arrive plus souvent. Nous devons améliorer cela, mais au final, il est important de prendre les trois points." "Nous savons aussi, en tant que joueurs, que nous ne devons pas prendre cela trop à la légère et, bien sûr, l'entraîneur le souligne à nouveau à la mi-temps", explique l'attaquant en décrivant les discussions à ce sujet au sein de l'équipe. "Au final, c'est un match de football très important. S'ils marquent une fois, vous savez que ça peut encore devenir dangereux. Vous devez empêcher cela."