Aurélien Tchouaméni crée la polémique en Espagne et présente ses excuses

L'Espagne n'aime rien tant qu'une bonne petite polémique. Aurélien Tchouaméni (22 ans), arrivé l'été dernier au Real Madrid, a eu droit à son baptême du feu. Actuellement blessé, l'international français a cru bon de se rendre à Paris pour assister au match délocalisé de NBA opposant les Detroit Pistons aux Chicago Bulls. Le Real Madrid affrontait pendant ce temps-là Villarreal en Copa del Rey, et beaucoup estimaient en Espagne que Tchouaméni aurait dû être présent.

Le Madrilène a fait son mea culpa (en espagnol) sur les réseaux sociaux. "Je présente mes excuses au club, à mes équipiers et aux supporters du Real pour ma présence à un événement alors que nous disputions un match en Coupe. J'étais attentif à tout ce qui se passait à Villarreal, mais j'ai mal agi. Je suis vraiment désolé", écrit Aurélien Tchouaméni. Faute avouée...

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍