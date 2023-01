Jean-Sébastien Legros avant de recevoir Anderlecht : "Ils ne sont pas concernés par le maintien, c'est impensable !"

Ce dimanche après-midi (16h), le RFC Seraing recevra le Sporting d'Anderlecht lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Match sous haute tension au Pairay ce dimanche après-midi entre Seraing et Anderlecht. La lanterne rouge va affronter des Mauves qui sont à cinq petits points de la relégation. "Ce n’est pas une rencontre pour le maintien, Anderlecht n'est pas concerné par cette lutte. C'est tout simplement impensable", a d'emblée lâché Jean-Sébastien Legros en conférence de presse.

"Il y a trop de qualités dans ce groupe et ce club est le plus titré du football belge. Anderlecht ne descendra jamais. Toutefois, nous donnerons le maximum face à un top club de D1A", a souligné le T1 des Métallos qui sera privé de services de Galje, Kilota, Cachbach, Ba, Mouandilmadji blessés et Mansoni suspendu. Expulsé à Courtrai, Mbow est disponible.