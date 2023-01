Ça passe pour Lille, Auxerre et Nantes en Coupe de France

Les clubs de Ligue 1 engagés en début de soirée ont fait respecter leur rang, mais ils n'ont pas eu la tâche facile.

Lille était opposé au FC Pau, pensionnaire de Ligue 2 et a copieusement dominé les débats (plus de 20 tirs au but, dont 8 cadrés), mais a dû attendre la 79e minute pour se rassurer. Les Lillois avaient ouvert le score sur un autobut à la 37e, ils ont doublé la mise grâce à Angel Gomes (2-0).

Mais ce fut encore plus compliqué pour le FC Nantes, tenant du titre. Accrochés par l'ES Thaon, club de National 3, les Canaris ont émergé aux tirrs au but (0-0, tàb: 4-2). Qualification plus tranquille en revanche pour Auxerre à Niort (0-4).

Les autres qualifiés du début de soirée sont Annecy, club de Ligue 2, qui s'est imposé aux tirs au but à Belfort (1-1, tàb: 4-3) et Vierzon, pensionnaire de National 2 qui sera l'un des petits poucets des huitièmes de finale après sa qualification, aux tirs but également, au Puy-en-Velay (0-0, tàb: 5-3).