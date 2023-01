Lens, avec Loïs Openda, avance en Coupe de France

Bien placés en Ligue 1, les Lensois avancent aussi en Coupe de France.

Deuxième de Ligue 1 avec trois petits points de retard sur le PSG, le RC Lens continue aussi sa route en Coupe de France. A Brest, les Sang et Or n'ont jamais vraiment tremblé et ils avaient fait le plus dur à la pause.

Wesley Said a ouvert le score en tout début de match, Islam Slimani a égalisé à la 19e minute pour Brest, mais Lens a fait le trou avant la pause via Facundo Medina et Adrien Thomasson. Lois Openda n'était pas titulaire, mais il est monté à la pause.

Le score n'a plus évolué en deuxième période. Lens s'impose 1-3 et rejoint entre autre, Marseille, Nantes et Lille parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale. Le dernier seizième de finale verra le PSG se déplacer à Pays de Cassel lundi soir.